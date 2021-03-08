Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu (2)
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Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu (2)

08.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:32
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu (2)

MARKETLERDE 'İNDİRİM' YASAKLANDI Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve 'damping' adı...

MARKETLERDE 'İNDİRİM' YASAKLANDI 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da  Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve 'damping' adı altında yaptıkları kampanyaların, vatandaşların bir arada bulunarak yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verdi. Ayrıca merkeze bağlı Çavdarlılar köyü, Bağlı köyü, Ceran köyü ve Bağlıkaya beldesinde vaka sayısındaki artış sebebiyle, salgının yayılmasını engellemek amacıyla mevcuttaki pozitif konavirüs vakalarının ve bundan sonra olacak olan pozitif vakalar evlerinde kolluk kuvvetlerince izolasyona alınacak.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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