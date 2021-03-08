AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
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AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu

08.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:21

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğuSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da dün sokağa çıkma kısıtlaması tam kapanma şeklinde uygulandı.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da dün sokağa çıkma kısıtlaması tam kapanma şeklinde uygulandı. Bugün ise hava sıcaklığının da etkisiyle sokak ve caddelerde yoğunluk oluşurken, mesafe kuralı da unutuldu.

Aksaray'da vaka sayısı yüksek olduğu ve kırımız kategoride yer aldı için cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 sıralarında sona erdi. Dün market, bakkal ve manavlarda kapalı olacak şekilde tam kapanma sistemi uygulandı. Bugün ise cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kentte hava sıcaklığının da artmasıyla maske kurallarına uyulurken, sosyal mesafe unutuldu. Kentin işlek noktalarından Bankalar Caddesi ile Eski Sanayi Caddesi'nde kalabalık olduğu gözlendi. Polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

Kent halkından Ahmet Çiçek (62), "Dün şehrimizde yasak dolayısıyla kimse sokağa çıkmadı. Bugün genel olarak yoğunlukta biraz fazlalık var. Ben işi olanın çıkmasına bir şey demiyorum. Ama işi olmayanın dışarı çıkması doğal değil. Aksaray'ın bir an önce kırmızı listeden çıkıp maviye dönmesi arzu ediyoruz. Bunu da maske, mesafe ile temizliğe ciddi oranda uyarsak normale döneriz diye düşünüyorum? dedi.

Kentte ayrıca merkeze bağlı Yeşiltepe beldesi, koronavirüs vaka sayası artması nedeniyle 7 gün karantinaya alındı. Yenikent beldesindeki karantinanın da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'e kadar uzatıldı.

AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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