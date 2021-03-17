Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla girilebiliyor
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Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla girilebiliyor

17.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:15
Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla girilebiliyor

AKSARAY'da, kurulan pazarda zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'HES' kodu uygulaması yapıyor.

AKSARAY'da, kurulan pazarda zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'HES' kodu uygulaması yapıyor. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırıldı. Tedbirler kapsamında Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerine gelenleri 'HES' kodlarını kontrol ettikten sonra alana alıyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray'da vaka artış sayısına bağlı alınan önleyici tedbirlerin sıkı şekilde devam ettiğini belirtti. Dinçer, "İç Anadolu bölgemizde komşumuz Konya ile şehrimiz kırmızı renkle riskli iller arasında bulunuyor. Bizler, Valiliğimiz ile koordineli bir şekilde çalışarak salgına karşı her türlü tedbiri almayı sürdürüyoruz. Bizler, semt pazarlarında hem pazarcı esnafımızı hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarımızı salgından korumak için böyle bir uygulamayı sürdürüyoruz. Amacımız toplum sağlığını korumak. Bu uygulamamıza esnaf olduğu kadar vatandaşlarımız da destek veriyor" dedi.  

 


Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla girilebiliyor
Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla girilebiliyor
Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla girilebiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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