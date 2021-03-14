Kırmızı kategorideki Aksaray'da, cadde ve sokaklar boş kaldı

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride açıkladığı Aksaray'da, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride açıkladığı Aksaray'da, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Aksaray'da geçen hafta pazar günü gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da dahil tam kapanma uygulandı. Bu hafta ise kısıtlamanın gerçekleştiği illerdeki gibi uygulama sistemi gerçekleşip bakkal, market ve manavlar açıldı. İhtiyaçlarını alan vatandaşlar kısa sürede evlerine döndü. Şehir genelinde sokaklarda sessizlik hakim olurken, belediye görevlileri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda güvercinleri yemledi. Polis ile salgın denetim ekipleri ise cadde ve sokaklara kısıtlama denetimi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ