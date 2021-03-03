Kırmızı kategorideki Aksaray'da 20 yaş altından 'kurallara uyum' çağrısı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, kontrollü normalleşmeyle birlikte 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi. Dışarı çıkma süresini parkta gezerek geçiren üniversite öğrencisi Erdi Ulukaya (19), "Bizler Aksaraylı gençler olarak, diğer iller gibi normalleşmek istiyoruz. Ben halkımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Artık herkes dışarıya özgürce çıkabilsin" dedi.

Kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da 20 yaş altı kişiler saat 14.00 ile 18.00 arası sokağa çıkabiliyor. Saat 14.00 itibariyle sokağa çıkan çocuklar aileleriyle birlikte güneşli havada parka gitti. Gençler ise güzel havada bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkma sürecini parkta gezerek geçiren üniversite öğrencisi Erdi Ulukaya, kent halkını tedbirlere uymaya davet edip, bir an önce düşük riskli iller arasında yer almak istediklerini söyledi. Ulukaya, "Aksaraylı gençler olarak diğer iller gibi biz de özgürleşmek istiyoruz. Gençler artık dışarıda özgürce vakit geçirebilsin. Üniversitelerin yeniden açılmasını ve eğitim öğretimimize devam etmek istiyoruz. Bu şekilde bir nesil kayboluyor, diyebiliriz. Bizler de Aksaraylı gençler olarak, diğer iller gibi normalleşmek istiyoruz. Gençlerin ruhsal durumları ve psikolojileri alt üst olmuş durumda. Günün 4 saati dışarıya çıkabiliyoruz. Çıktığımız zamanda birbirimizden temastan kaçınıyoruz. Hala kırmızı listede olduğumuzdan dolayı risk olduğunu biliyoruz. Çünkü henüz normalleşemedik. Yaşlılarımız ve biz gençlerimizin en güzel zamanları evlerinde oturarak, sıkılarak, internet bağımlısı olarak geçiyor. Ben halkımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Artık herkes dışarıya özgürce çıkabilsin."'KISITLI SAATTE DIŞARI ÇIKABİLİYORUZ'9'uncu sınıf öğrencisi Umut Kurt (15) ise, "Biz 3 kardeşiz ve üçümüz de 20 yaş altı oldu olduğumuz için günde 4 saat dışarı çıkabiliyoruz. Dün 8'inci sınıflar açıldı. Ben 9'uncu sınıf olduğum için hala evdeyim. Birçok il mavi listede, Aksaray hala kırmızı durumda. Birçok il maviye dönerek normalleşmeye başlarken biz kısıtlı saatlerle dışarıya çıkabiliyoruz" diye konuştu.

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ