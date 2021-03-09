'Kırmızı' kategorideki Adıyaman'da vaka sayısı düşmüyor

Korona virüs risk haritasında 'yüksek riskli' iller arasında bulunan Adıyaman'da vaka sayıları düşmüyor.

Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüksek riskli 'kırmızı' kategoride bulunan tek il olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. İki hafta önce 100 bin oranında 116 olan Adıyaman'da bu oran geçtiğimiz hafta 140'a ulaştı. Adıyaman merkez ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları tarafından onlarca adres karantina altına alınıyor. Adıyaman'da Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan toplam 300 filyasyon ekibi, 83 aşı ekibi görev yapıyor. Vaka sayılarının arttığı köyler karantina altına alınıyor. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman halkının kurallara uyduğunu ancak 'kırmızı' kategorisinde yer almasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Adıyaman'ın kırmızı bölge olması bizi son derece üzmüştür. Adıyaman bunu hak etmiyor. Çevre illere baktığınız zaman aslında Adıyaman halkı yasalara, kurallara çok uyan bir halktır. Dolayısıyla kırmızı olması bizi de şaşırtmıştır. Adıyaman'da ki rakamların reel olduğunu düşünüyorum, gerçekçi rakamlar olduğunu düşünüyorum. Adıyaman nüfusu 650 bin civarındadır. Biz günde bin test yapıyoruz, nüfusu 2,5-3 milyon olan çevre illerde bin test yapıyor" dedi.

Başkan Kılınç, Adıyaman'da taziye kültürünün yaygın olmasından dolayı virüsün yayıldığına dikkat çekerek, "Adıyaman'da filyasyon ekibinin çok iyi çalıştığını, yerinde vaka tespit ettiğinden eminim. Bunun yanında mutasyonua uğrayan virüste var. Mutant virüsünde çok hızlı yayılma trendi var. Tabi bunların bahane olmaması lazım. Bizim öz eleştiri noktasında hassasiyetle durmamız gerekiyor. Bizde taziye kültürü güçlüdür. Özellikle ev içerisinde taziyelerin yapılması, evde aile toplantılarının yapılması bence yayılma nedenlerinden bir tanesidir" diye konuştu.

Kontrollü normalleşme sürecinde dinamik denetleme kapsamında kurum ve kuruluşlar denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlar ise kurallara daha çok uyulması gerektiğine işaret etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı