Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara...
Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve Tsk'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet