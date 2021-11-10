Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara... - Haberler
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Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara...

Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve Tsk'nın ortak operasyonu ile Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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