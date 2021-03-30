Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.
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Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.

Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.
Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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