Kırmızı kartı iptal olan Rafael, ilk 11'de
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Kırmızı kartı iptal olan Rafael, ilk 11'de

27.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:36
Kırmızı kartı iptal olan Rafael, ilk 11'de

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından iptal edilen Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Rafael, Kasımpaşa mücadelesine 11'de başladı.

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından iptal edilen Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Rafael, Kasımpaşa mücadelesine 11'de başladı.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'in, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek tarafından 71. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan ancak daha sonra turuncu-lacivertli kulübün PFDK'ya yaptığı itirazın kabul edilmesiyle kartı iptal edilen M.Başakşehir'in 30 yaşındaki oyuncusu Rafael, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa maçına şu 11'le çıktı:

"Volkan - Rafael, Srtel, Epureanu, Cemali - Mahmut, Aleksic, Visca, Giuliano, Chadli - Gulbrandsen"

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kırmızı kartı iptal olan Rafael, ilk 11'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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