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Kırmızı karta sinirlenip, takımı sahadan çektiler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kırmızı karta sinirlenip, takımı sahadan çektiler

Elazığ'da oynanan Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup maçı, konuk takımın 40. dakikada sahadan çekilme kararı nedeniyle tamamlanamadı.

BİNGÖL (İHA) - Elazığ'da oynanan Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup maçı, konuk takımın 40. dakikada sahadan çekilme kararı nedeniyle tamamlanamadı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, sahasında Bingöl Karlıova Yıldırımspor'la karşılaştı. Gergin başlayan ve Fırat Üniversitesi'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam eden maçın 40. dakikasında hakem Hasan Basri Beyter, Bingöl ekibinden kaptan Nihat Demirbağ'ı kırmızı kartla oyundan attı. Kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Karlıova Yıldırımspor teknik heyeti ve futbolcuları maça devam etmeme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabakayı Fırat Üniversitesi adına hükmen 3-0 tescil etmesi bekleniyor. - ELAZIĞ

Kırmızı karta sinirlenip, takımı sahadan çektiler

Kırmızı karta sinirlenip, takımı sahadan çektiler

Kırmızı karta sinirlenip, takımı sahadan çektiler

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Bingöl, Elazığ, Spor, Haberler

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