Kırmızı kart gören Sumudica, maçın bitmesini dua ederek bekledi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı kart gören Sumudica, maçın bitmesini dua ederek bekledi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor
Kırmızı kart gören Sumudica, maçın bitmesini dua ederek bekledi

Spor Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyapor'un teknik direktörü Marius Sumudica'yı, uzatma dakikalarında maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 90+6'ncı dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Rumen hocaya oyun dışına gönderdi.

Spor Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyapor'un teknik direktörü Marius Sumudica'yı, uzatma dakikalarında maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 90+6'ncı dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Rumen hocaya oyun dışına gönderdi. Sumudica ise maçın bitimini Dua ederek beklediği görüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyapsor ile Galatasaray' maçı 0-0 berabere bitti. Maçın, 90+6'ncı dakikasında Yeni Malatyapsor'un teknik direktör Marius Sumudica, sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi. Tribüne çıkan Sumudica, taraftarların yanına giderek, maçın bitmesini dua ederek bekledi. Maç bittikten sonra taraftar ile sevinen Sumudica, eline aldığı Malatyaspor bayrağı ile beraberlikten aldığı 1 puanı kutladı. Sumudica, başka bir taraftarı omuzuna alarak sevindiği görüldü.


Kırmızı kart gören Sumudica, maçın bitmesini dua ederek bekledi

Kırmızı kart gören Sumudica, maçın bitmesini dua ederek bekledi

Kırmızı kart gören Sumudica, maçın bitmesini dua ederek bekledi

Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

 Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşısında da sürdü

Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşısında da sürdü

 Galatasaraylıları ayağa kaldıran pozisyon! Maçın hakemi yerden yere vuruldu

Galatasaraylıları ayağa kaldıran pozisyon! Maçın hakemi yerden yere vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title