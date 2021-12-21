Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı

BURSA (DHA) - BURSA Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de oynanan Yalıntaş spor - Samanlı spor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki futbolcudan, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt, kurusıkı tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Barış Yurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaş spor, Samanlı spor'u ağırladı. Yalıntaş spor'un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e (19) kırmızı kart gösterdi. İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. Burada tehditler savuran Yurt, şikayet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya da el konulurken, Barış Yurt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil ise sadece futbolda değil her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek, "Maçın bitimine bir dakika kala. Rakip takım oyuncusu, Barış'a küfredip, yumruk salladı. Saha hareketlendi. Olay bitti. Hakem iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Maç sonrası, Samanlıspor soyunma odasına gidip yaşananlardan dolayı özür diledim. Bu sırada Barış'ı gördüm. Soyunma odasına geliyordu. Arabasından kurusıkı tabancayı alıp beline koymuş. Elinde değildi. Kendisine kızıp uzaklaştırdım. Sonra, şikayetçi oldular. Polise gidip, sporcum hakkında gereğini yapın dedim. Kendisini kadro dışı bıraktım. Federasyona şikayet ederek futbol hayatını bitireceğim. Yalnız, Samanlıspor yöneticileri de olayı abartıyor. Yakışmıyor" dedi.