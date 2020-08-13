Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı Batman'da dikkatsiz sürücüler kazaya sebep verdi.

Batman'da dikkatsiz sürücüler kazaya sebep verdi. O anlar mobeseye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Batman'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kavşakta hareket eden otomobile çarpıştı, çarpışma sonucu aracın kapıları yerinden koptu. O anlar mobeselere saniye saniye yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İHA