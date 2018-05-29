Kırmızı Işıkta Kanlı İnfaz Kamerada! Pompalı Tüfekle Husumetlisini 5 El Ateş Ederek Öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüs sürücüsü, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı olaydan sonra polise teslim olurken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

HUSUMETLİSİNİ KIRMIZI IŞIKTA DURAN MİNİBÜSTE POMPALI TÜFEKLE VURDU

İnönü Caddesi belediye önündeki ışıklarda meydana gelen olayda, İsmail Candan (22) 42 HB 530 plakalı minibüsü ile kırmızı ışıkta beklediği esnada daha önce aralarında husumet bulunan Koray C. tarafından aracın sağ camından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu.

5 EL ATEŞ ETTİ

Açılan 5 el ateş sonucu minibüs sürücüsü İsmail Candan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Araçtaki cesedin görüntüsünü engellemek için minibüsün ön camı kilimle kapatıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Koray C.'nin polise teslim olduğu öğrenildi. Minibüste ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Candan'ın cesedi Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada açılan ateş sonucu yoldan geçen bir aracında zarar gördüğü öğrenildi.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, cinayet zanlısı Koray C.'nin minibüsün sağ penceresinden 5 el ateş ederek araç sürücüsü İsmail Candan'ı vurma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Koray C.'nin kırmızı ışıkta bekleyen minibüsün yanına geldikten sonra pencereden 5 el ateş ettiği görülüyor.