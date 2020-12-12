Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı

12.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:23

Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı Motosikletli ezilmekten kıl payı kurtuldu Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde hızını alamayan cip kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı

Motosikletli ezilmekten kıl payı kurtuldu

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde hızını alamayan cip kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı. Kazada, araçlarında bekleyen 3 kişi yaralanırken, motosikletli sürücünün ölümden kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Eski Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.N.E.'nin idaresindeki 34 AAT 34 plakalı cip, kırmızı ışıkta beklemede bulunan B.K. isimli sürücünün idaresindeki araca sonrasında ise yine kırmızı ışıkta beklemede olan A.K. isimli şahsın hakimiyetindeki araca çarparak takla attı.

Ölümden kıl payı kurtuldu

Kırımızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpmanın etkisi ile takla atan araç, devrildiği sırada ışıkta bekleyen bir motosikletlinin üzerine doğru düştü. Takla atan araç düştüğü sırada motosikletinin üzerinde bulunan sürücü küçük bir hamle ile üzerine devrilen aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaza anı güvenli kameralarında yansıdı

Meydana gelen korku dolu kazada araçlarında kırmızı ışıkta bekleyen 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Ayrıca kırmızı ışıkta bekleyen 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaralanan hastaneye sevk edildi.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

İlgili Haberler

- ABD'de lüks araç göstericilerin arasına daldı: 7 yaralı
- ABD'de lüks araç göstericilerin arasına daldı: 7 yaralı
Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta durmayan tır askeri araca çarptı: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta durmayan tır askeri araca çarptı: 3 yaralı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Ezgi Mola Cemal Hünal Caner Cindoruk
Spor Falcao Sörloth Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş Türk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:23:48. #1.15#
title