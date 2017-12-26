Kırmızı Işıkta Kaza: 1 Yaralı

Kırmızı Işıkta Kaza: 1 Yaralı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kırmızı Işıkta Kaza: 1 Yaralı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Haydar Nigar (68) yönetimindeki 40 DY 640 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Çalışkan yönetimindeki 06 FY 5750 plakalı otomobile arkadan çarptı.  Kazada Haydar Nigar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

- Çorum

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