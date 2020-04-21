Kırmızı ışıkta geçti, polis memuru ağır yaralandı
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Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

Kırmızı ışıkta geçti, polis memuru ağır yaralandı

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada polis memuru ağır yaralandı.

21.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:00
Kırmızı ışıkta geçti, polis memuru ağır yaralandı

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada polis memuru ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobil hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.45 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Samet Ö. idaresinde Küçüksu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 HOY 20 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Derviş Yücesan hakimiyetinde Esnaf Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 TK 7184 plakalı kamyonet ise yeşil ışıkta geçerek kırmızı ışıkta geçmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan biri polis 2 kişi araçta sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 2 kişiyi araçtan çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın etkisiyle Küçüksu Caddesi'nde hafif yoğunlukta trafik oluştu. Kazada yaralanan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören görgü tanığı, "Otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak geçti. Sarı da olabilirdi. Kamyonete yeşil ışık yanıyordu. O esnada çarpışma oldu. Kamyonet aracı uzağa fırlatarak savurdu. Araçta 2 kişi vardı. Yolculardan birinin durumu ağırdı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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