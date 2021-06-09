Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı
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Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde hastane kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, kazada motosiklet üzerinde bulunun 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hastane kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, kazada motosiklet üzerinde bulunun 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde Cizre istikametinden hastane kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan F.A. idaresindeki 63 L 2531 plakalı motosiklet, kırmızı ışık ihlali yapınca karşı kapalı spor salonu istikametinden hastane kavşağına doğru seyir halinde olan A.E. idaresindeki 06 BAV 160 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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