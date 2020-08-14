Kırmızı ışıkta geçti otomobil ve motosiklete çarptı: 3 yaralı Beyoğlu'nda kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobil ve motosiklete çarptı.

Beyoğlu'nda kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onurcan O. yönetimindeki 34 JE 5551 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca önce Salih N. idaresindeki 34 HB 8592 plakalı hafif ticari otomobile, sonra da 34 CYH 916 plakalı motosiklete çarptı. Çarpma sonrası hafif ticari otomobil sürücü Salih N. ve yanında oturan Emine N. ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA