Kırmızı ışıkta geçti, dehşet anları kameralara yansıdı
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Kırmızı ışıkta geçti, dehşet anları kameralara yansıdı

Kırmızı ışıkta geçti, dehşet anları kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta, bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Tokat'ta, bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları internet sitesinde paylaşıldı. Kazalar arasında Tokat Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına geçtiğimiz yıl Kasım ayında yansıyan kaza yer aldı. Görüntülerde Yahya U. idaresindeki Renault marka otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu diğer yöne hareket eden Barış A. idaresindeki Fiat marka otomobille çarpması yansıdı. 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu kazada yaşanan dehşet anları gözler önüne serildi. Bir başka kaza ise Hıdırlık Köprüsü yanındaki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan yolun sağına dönüş yapan kamyon sürücüsü yan tarafındaki otomobili fark etmedi. Kamyonun sürüklediği ticari taksi kameralara yansıdı. Behzat Bulvarında meydana gelen kazada ise tali yoldan karşı yöne geçmek isteyen otomobille ana yolda seyir halinde olan otomobilin çarpması yer aldı. Tokat-Sivas karayolu Kemer Mahallesi'nde meydana gelen kaza ise araç içi kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin refüje çıkması yer aldı. - TOKAT

Kırmızı ışıkta geçti, dehşet anları kameralara yansıdı
Kırmızı ışıkta geçti, dehşet anları kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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