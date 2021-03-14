Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı

14.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:47

- Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir araç sürücüsü motora çarpmamak için önce refüje, ardından da otobüs durağına dalarak iki kişiye çarptı.

- Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı

İSTANBUL - Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir araç sürücüsü motora çarpmamak için önce refüje, ardından da otobüs durağına dalarak iki kişiye çarptı. Kaza da iki kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay Bağcılar da geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma yasağında yolda seyir halinde olan aracın sürücüsü kırmızı ışık yanmasına rağmen geçmek istedi. Bu sırada kendisine yeşil ışık yanan motosiklet sürücüsü yola çıkınca araç sürücüsü motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce orta refüje ardından da otobüs durağına dalarak durakta bekleyen Y.Y ve N.Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Y.Y ve N.Y'nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç hızla önce orta refuje çarpıyor. Daha sonra savrulan araç durağa dalıyor. Bu sırada durakta bekleyen iki kişiye hızla çarpıyor ve metrelerce uzağa savuruyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yardıma koşuyor.

Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı
Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı
Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı
Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 09:51:31. #1.14#
title