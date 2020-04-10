"Kırmızı ışıkta geçmedim" iddiasına polisten görüntülü cevap
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Antalya, Güncel

"Kırmızı ışıkta geçmedim" iddiasına polisten görüntülü cevap

Antalya'da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan birisi devrilirken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

10.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:35

Antalya'da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan birisi devrilirken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden sürücü, polisin cep telefonundan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini gösterince söyleyecek bir şey bulamadı.

Kaza Manavgat ilçesinde meydana geldi. Sorgun Antbirlik Kavşağından Manavgat istikametine dönmekte olan Hüseyin Aytaç'ın kullandığı 20 BK 422 plakalı otomobile Ali Güler'in kullandığı 07 AAS 634 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada kavşaktan dönerken kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 20 BK 422 plakalı araç çarpmanın da şiddetiyle yol ortasına devrildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma ekibinin araçtan çıkardığı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaza sonrası trafik ekipleri, sürücülerin alkol kontrolünü yaparken Hüseyin Aytaç, kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etti. Bunun üzerine görevli polis, cep telefonunu çıkartıp bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sürücüye izletti. Sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren görüntüleri izleyince ne söyleyeceğini bilemedi.

Devrilen araç yüzünden Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde, Emniyet Müdürlüğü istikametinden şehir merkezi istikametine, yol trafiğe kapanırken trafik Çetin Emeç Caddesinden sağlandı. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

(Arif Kaplan/İHA)

Kaynak: İHA

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