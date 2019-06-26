Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 lira para cezası kesildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 19 yayaya 108'er lira para cezası kesildi.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde emniyet ekiplerinin uygulamaları devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ziraat Bankası Kavşağı'nda yayalara yönelik kırmızı ışık ihlaline yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 19 yayaya Trafik Kanunun 68/1 maddesi kapsamında 108'er lira para cezası uygulandı.

Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedilirken vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Vatandaşlardan Efkan Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Ekiplerin yerinde bir çalışma yaptığını belirten Pehlivan, "Trafikte ışıklara ve trafik kurallarına her zaman uymalıyız. Nasıl sürücüler ışıklara riayet edip yayalara yol veriyorsa yayalar da ışıklara uyup araçların geçişine olanak vermeli." dedi.

Ahmet Cengiz Mizarlar da uygulamanın trafik bilinci oluşması açısından faydalı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA