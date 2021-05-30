Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA'da, kırmızı ışıkta geçen triportör, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

BURSA'da, kırmızı ışıkta geçen triportör, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Kazada, triportörden yola fırlayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yaşandı. Ahmad El A., atık plastik, hurda ve kağıt topladığı 21 MA 0789 plakalı triportör ile Vakıf Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücü, Vakıf Mahallesi istikametine geçmek istediği sırada, 11 Eylül Bulvarı'nda Bursa'dan Ankara istikametine giden B.E. idaresindeki 16 CLH 87 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan triportörün sürücüsü Ahmet El A. ile yanındaki eşi H.A ve oğlu M.A. yola fırlarken, kontrolden çıkan otomobil ise bariyerlere çarptı. Olayı gören sürücüler, bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmad El A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza sonrası polis ekipleri de, başka bir kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi aldı. 11 Eylül Bulvarı Bursa-Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yola saçılan atıkları temizlemesi ve araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü B.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen