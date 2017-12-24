Kırmızı Işıkta Geçen Tır, Aracı Böyle Biçti

Kırmızı ışıkta geçen tır, aracı böyle biçti

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen başka bir aracı altına aldı. Kazada otomobil sürücüsü ve kardeşi ağır yaralanırken o anlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yalı Kavşağı'nda meydana geldi. Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine giden Muzaffer B. idaresindeki 34 AB 0154 plakalı TIR sürücüsü kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti.TIR, bu sırada yeşil ışıkta geçen Kemal A. yönetimindeki 34 LA 6790 plakalı araca hızla çarptı.Aracı adeta biçen TIR, hemen frene basarak durdu. TIR'ın çarptığı araç sürücüsü Kemal A. ile araç içinde bulunan Samet A., ağır yaralanarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan kaza bir işyerin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kapanan yol araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.