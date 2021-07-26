KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ
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KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da trafiğin yoğun olduğu karayollarında polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.

KÜTAHYA'da trafiğin yoğun olduğu karayollarında polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Eskişehir karayolu, şehirler arası otobüs terminali kavşağında havadan dron destekli trafik denetimi yaptı. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, aşırı hız, ışık ihlalleri ve yayaların geçiş önceliğine ağırlık verilen denetimde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ
KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ
KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ
KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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