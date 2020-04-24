Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yaya geçidindeki gence çarptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yaya geçidindeki gence çarptı - Haberler
Artuklu, Mardin, Güncel, Haber

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yaya geçidindeki gence çarptı

MARDİN'de, sürücüsü kırmızı şıkta durmayan otomobil, yaya geçidindeki Zeki Kılıç'a (20) çarptı.

24.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:16
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yaya geçidindeki gence çarptı

MARDİN'de, sürücüsü kırmızı şıkta durmayan otomobil, yaya geçidindeki Zeki Kılıç'a (20) çarptı. Kılıç, kazada ağır yaralanırken, olay anı kameralara yansıdı.

Kaza, 2 gün önce Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerineki Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yaya geçidindeki Zeki Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup, yere düşen Kılıç, ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, tedavi altına alınırken, sürücü kaçtı.Mobese kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobil, kırmızı ışıkta duran araçların yanından hızla geçerek, kendilerine yeşil ışık yandığı için yaya geçidine yönelen Kılıç'a çapıyor. Havaya fırlayan Kılıç, yere düşüp, sürüklenyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona mücadelesinde 'gizli silahımız' oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Korona mücadelesinde "gizli silahımız" oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Mustafa Keser Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Podolski Malcolm Thomas Anderson Talisca Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yaya geçidindeki gence çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 13:54:54. #1.15#
title