Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Minibüse Çarptı: 7 Yaralı

Konya'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Çetin idaresindeki 06 EA 8518 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi Hasanköy Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta hızla geçmeye çalıştığı sırada, İsmail Şahin yönetimindeki 42 M 8202 plakalı minibüse çarptı.

Savrulan minibüs önce bariyerlere, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan İbrahim Çetin, Fevzi Altın, Muharrem Demirel, Ramazan Eken ve İlker Benli yaralandı.

Konya'daki farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Zafer Çetin, İlker Benli ve Ramazan Eken'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan İbrahim Çetin'in, Denizli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirtildi.

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen otomobilin minibüse çarpma anı yer alıyor.

Kaynak: AA