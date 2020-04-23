Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralıELAZIĞ'da, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı ELAZIĞ'da, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Hulusi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. T.A.'nın kullandığı 23 AH 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Y.D idaresindeki 23 BK 137 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada her iki araçta bulanan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kaynak: DHA