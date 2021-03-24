Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı
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Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı

24.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:29

Son dakika haber... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yangına giden itfaiye aracına çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yangına giden itfaiye aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şifahane Mahallesinde araç yangını ihbarı alan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Geçiş üstünlüğü olan, tepe lambası yanık, sirenleri açık bir şekilde kısa sürede olay yerine intikal etmek için mücadele eden itfaiye erlerinin bulunduğu araca Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta geçen Tuğbanur A. idaresindeki 68 AAY 291 plakalı otomobil itfaiye aracına yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Enes Hidayet A. yaralanırken itfaiye erleri tarafından 112 Acil Çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştıra Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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