Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti

25.10.2020 21:31 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:35
Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti

DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı.

DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı. Kazada alkollü motosiklet sürücüsü ile kız arkadaşı yaralanırken, sürücünün daha önce sosyal medya hesabında hız yaparken yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Asker kaçağı da olan sürücüye toplamda 5 ayrı suçtan 11 bin 358 TL ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi. 

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Akın Kap, 81 EG 195 plakalı motosikletiyle kırmızı ışık ihlali yaparak Talha Pişkin'in kullandığı 67 AK 474 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akın Kap ile arkasındaki Duygu Ç. yaralandı. Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ASKER KAÇAĞI OLAN SÜRÜCÜ DAHA ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYMAŞIMLAR YAPMIŞ Öte yandan, motosiklet sürücüsü Akın Kap'ın yapılan sorgusunda asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Akın Kap'ın daha önce sosyal medya hesabından motosiklet ile hız ve akrobatik hareketler yaparken çektiği görüntüleri paylaşması ise dikkat çekti. Motosikleti trafikten men edilen alkollü sürücüye toplamda 5 ayrı suçtan 11 bin 358 TL ceza kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti
Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti
Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Çocuk Fransa Sakarya Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 21:37:08. #1.14#
title