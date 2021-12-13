Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kamerada - Haberler
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Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kameradaİSTANBUL Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kamerada

İSTANBUL Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Sarıyer Kilyos Sarıyer Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir kamyonet yan yoldan gelen 34 VA 3660 plakalı otomobile çarpmıştı. Kaza sonunda iki kişi yaralanmıştı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, otomobilin kırmızı şıkta beklediği yeşil ışık yandığı zaman hareket ettiği görülüyor. O esnada hızla gelen kamyonetin araca çarptığı görülüyor.

Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kamerada

Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kamerada

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