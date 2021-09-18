Kırmızı ışıkta geçen kamyonet ile otomobile çarptı: 1'i ağır toplam 3 yaralı - Haberler
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Kırmızı ışıkta geçen kamyonet ile otomobile çarptı: 1'i ağır toplam 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırmızı ışıkta geçen kamyonet ile otomobile çarptı: 1'i ağır toplam 3 yaralı

Başkentte sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği kamyonet seyir halindeki bir otomobille çarpıştı.

Başkentte sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği kamyonet seyir halindeki bir otomobille çarpıştı. Üç kişinin yaralandığı kazada kamyon sürücüsünün durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Ayaş ilçesi Ankara Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Mertcan B., 06 DU 3270 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışık ihlali yaptığı esnada seyir halinde giden Hakan A. kontrolündeki 06 BT 4335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki aracın karıştığı kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü. Kamyonet sürücüsü Mertcan B'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, otomobildeki iki yolcu Sena G. ile Handan G.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet ile otomobile çarptı: 1'i ağır toplam 3 yaralı

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