Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptıANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı.

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
ANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı. O anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çankaya ilçesi Dikmen kavşağında yaşandı. Süratli bir şekilde yol alan dolmuş sürücüsü, kırmızı renkli motosiklete olanca hızıyla çarptı. Araçta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda dolmuş sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.