Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptıANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı.
Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
ANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı. O anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çankaya ilçesi Dikmen kavşağında yaşandı. Süratli bir şekilde yol alan dolmuş sürücüsü, kırmızı renkli motosiklete olanca hızıyla çarptı. Araçta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda dolmuş sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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