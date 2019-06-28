Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı.

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı. O anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen kavşağında yaşandı. Süratli bir şekilde yol alan dolmuş sürücüsü, kırmızı renkli motosiklete olanca hızıyla çarptı. Araçta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda dolmuş sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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