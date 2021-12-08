Kırmızı ışıkta geçen araç, küçük çocuğa çarptı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuğun hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinyalizasyon lambasının yayalar için yeşil yandığı esnada yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa, kırmızı ışıkta geçen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümeye devam etti. Yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sinyalizasyon lambasının araçlar için kırmızı yanması, çocuğun bunu fark ederek karşıya koşması, kırmızı ışık olmasına rağmen durmayan hafif ticari aracın çocuğa çarpması yer alıyor. - SAKARYA