Kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı hastanelik oldu
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Kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı hastanelik oldu

Kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı hastanelik oldu Motosikletli genç kadın ıslak yolda devrilip yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta durmak için, sürücüsünün fren yaptığı motosiklet devrildi.

27.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:47

Kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı hastanelik oldu

Motosikletli genç kadın ıslak yolda devrilip yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta durmak için, sürücüsünün fren yaptığı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü genç kadın yaralanırken, kazanın çim sulaması sırasında suyun yola akması ve asfaltın kayganlaşması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, Manavgat Çevreyolu, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Çiğdem Gül'ün kullandığı 07 AKZ 228 plakalı motosiklet, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı ve sulama nedeniyle kayganlaşan asfaltta devrildi.

Devrilen ve kaygan zeminde sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkadan gelen araçların durması sonucunda felaketin eşiğinden dönüldü. Yaralanan Çiğdem Gül, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Islak zeminde kaydı

Kaza anında devrilen motosikletin arkasında olduğunu belirten bir araç sürücüsü, "Kırmızı ışık yanınca önündeki araçlar gibi motosiklet sürücüsü de durmak istedi. Frene bastığında zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle motosiklet devrildi ve sürüklendi. Manavgat'ın birçok yerinde olduğu gibi çimleri sulayan görevlilerin dikkatsizliği yolların sulanarak kayganlaşmasına neden olurken kazaya da davetiye çıkarıyor" dedi.

Kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı hastanelik oldu

Kaynak: İHA

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