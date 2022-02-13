Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

OSMANCIK, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu emniyet ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan 01 DN 825 plakalı tır, kırmızı ışıklarda durdu. Aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki 19 AAF 923 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle önündeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralanırken otomobil ile tırda maddi oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - ÇORUM