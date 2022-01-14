Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı - Haberler
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Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran araca başka bir araç çarptı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran araca başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza küçük sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Yalova istikametine seyreden Alperen Aslan'ın kullandığı 16 AAJ 933 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği esnada duramayınca, önce kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Weis idaresindeki 77 MA 1206 plakalı hafif ticari araca, ardından orta refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Ahmet Weis ile birlikte İran uyruklu olduğu öğrenilen Hanaa Sameer Dawood (45), Noor Firas Abbood Al Kınalı (24) yararlanırken, diğer araçtaki sürücü Alperen Aslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik ve Orhangazi devlet hastanelerine sevk edilirken, kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

(Musa Öztürk/ İHA)

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı 3 İranlı yaralandı

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