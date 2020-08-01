Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet otomobile çarptı : 1 yaralı
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Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet otomobile çarptı : 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonet kırmızı ışıkta duramayınca karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet otomobile çarptı : 1 yaralı
01.08.2020 02:56 | Son Güncelleme: 01.08.2020 06:57

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonet kırmızı ışıkta duramayınca karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkhan Karayolu'nda meydana geldi. Antakya istikametinden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 K 8104 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duramayınca Reyhanlı istikametinden gelen 31 NV 301 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Kırıkhan-Hassa yolu yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken yol Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından köpüklü su ile yıkandıktan sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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