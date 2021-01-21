Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Civan ve taraf avukatları katıldı.

Civan, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı, geçen celse, dinlenmesine karar verilen ama adreslerinde bulunamadıkları için dinlenemeyen tanık beyanlarının alınmasına yönelik eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Müşteki avukatı da sanığın "en ağır şekilde" cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, beyanlarının yargılamaya katkı sunabileceği gerekçesiyle, Ahmet Y. ile Ali C'nin "zorla getirilerek" tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesindeki Büyükkumköprü Kavşağı'nda 5 Mayıs 2016'da, Osman Çayır (51) idaresindeki 07 S 0180 plakalı otomobile, arkasındaki araçtan pompalı tüfekle ateş açılmış, Çayır olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, maktul Çayır'ın işlettiği kahvehanenin müşterisi Mustafa Civan olduğu, Civan ve Çayır arasında sık sık tartışma yaşandığı belirlenmişti.

Zanlı Civan, olay tarihinden 3 yıl sonra İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet alınca gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunda Çayır'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin