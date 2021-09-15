Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: 'Ukala ukala araç kullanıyorlar' - Haberler
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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: "Ukala ukala araç kullanıyorlar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu Aksaz-Karaöz Kavşağı'nda bulunan kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu Aksaz-Karaöz Kavşağı'nda bulunan kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta beklediği sırada kazanın meydana geldiğini belirten otomobil sürücüsü Adem Saatçi, "Trafikte böyle araç kullanılmaz. Ukala ukala araç kullanıyorlar" dedi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Adem Saatçi'nin kullandığı 67 NY 832 plakalı otomobil, Aksaz-Karaöz Kavşağı'nda bulunan trafik lambalarında kırmızı ışık yanması nedeniyle beklediği sırada aynı istikamette seyir halindeki Fahettin Pınar'ın kullandığı 45 ADJ 324 plakalı kamyonun arkadan çarptı.

Kamyonun çarpmasın sonucu arka kısmında büyük çapta hasar meydana gelen otomobilde yolcu olarak bulunan Selin Saatçi ve Aynur Saatçi olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından kontrol edilirken önemli bir şeylerinin olmadığını belirterek hastaneye gitmedi. Bir süre sonra boyunlarında ve sırtlarında ağrı hisseden 2 kadın olay yerine yeniden çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Ukala ukala araba kullanıyorlar"

Otomobil Sürücüsü Adem Saatçi, kamyonun kendisi kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelip çarptığını belirterek "Adam hızını alamayıp geldi ve benim otomobilime çarptı. Eşimi ve kızımı Allah korudu. Kusura bakmasınlar da ukala ukala araba kullanıyorlar" dedi.

-Arif Kaplan-İHA

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: Ukala ukala araç kullanıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: 'Ukala ukala araç kullanıyorlar' - Haberler
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