Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

17.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:50

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, E-90 Karayolu Otogar ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şıhdede Ç. idaresindeki 35 UJP 11 plakalı otomobile, aynı istikamete seyreden Seyfullah K. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpılan otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Ç. (50), Hacer Çelik E. (31), Egehan E. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, yapılan tedavilerinde durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - YASİN CAN
YASİN CAN
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Erol Bulut Eddie Newton Mbaye Diagne Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Avrupa Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:50:46. #1.15#
title