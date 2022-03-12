Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara ilçe girişi yeni otogar kavşağında meydana geldi. Keşan istikametinden gelen 59 DP 941 plakalı araç sürücüsü S.K. yeni otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 59 LC 339 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrasında otomobilde bulunan E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan araç trafiği, yoldan araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Tragger, Malkara, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title