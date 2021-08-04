KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı.

ERZURUM'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi önündeki trafik ışıklarında çıktı. Muhammet Çaylak, kullandığı 25 AD 272 plakalı otomobiline yakıt aldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi'nde yatan bir yakınını ziyarete gitti. Ziyaret sonrası evine dönmek isteyen Çaylak'ın kullandığı otomobil, hastane önündeki trafik ışıklarındayken birden alev aldı. Yanan otomobilinin hastane acil servisine zarar vermemesi için kısa mesafe giderek bölgeden uzaklaşan Muhammet Çaylak, araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi. Hastane görevlilerinin yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, ihbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdü. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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