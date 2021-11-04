Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı

Bursa'da kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

BURSA (İHA) - Bursa'da kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise yanan aracını karşıdan izledi.

Olay Millet Mahallesi Yunusemre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı terk ederek müdahale etmek istedi. Ancak sürücünün müdahalesi işe yaramadı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde LPG olması sebebiyle yardım etmek isteyen vatandaşlar ve sürücü çaresizce aracın yanışını izledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede aracı söndürdü. Sürücü kurslarının eğitim güzergahı olan cadde kısa süreli trafiğe kapandı. Soğutma işlemleri tamamlanan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, cadde yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski karısına yolladığı nafakaya 'sadaka' notu düştü, mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti

Eski karısına yolladığı nafakaya "sadaka" notu düştü, mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti

 Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi

Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi

 Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title