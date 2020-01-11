Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil çarptı: 2 yaralı
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Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil çarptı: 2 yaralı

Çanakkale'de kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

11.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:30
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil çarptı: 2 yaralı

'de kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, istikametinden çevre yoluna giden Halil Ö. (50) idaresindeki 10 LT 046 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ferdi Ö'nün kullandığı 17 AK 366 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Gülsüm Ö. hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerce araçtan çıkarılan Halil Ö, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gülsüm Ö. ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Kaynak: AA
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