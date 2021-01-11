Kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, PVC yüklü tır arkadan çarptı
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Kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, PVC yüklü tır arkadan çarptı

11.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:39

Kaza yeri Sinir krizi geçiren sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirmesi Ekiplerin yanan lng tankını söndürme çalışması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, arkadan gelen PVC malzemesi yüklü tır çarptı.

Kaza yeri

Sinir krizi geçiren sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirmesi

Ekiplerin yanan lng tankını söndürme çalışması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, arkadan gelen PVC malzemesi yüklü tır çarptı.

Kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, PVC yüklü tır arkadan çarptı
Kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, PVC yüklü tır arkadan çarptı
Kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, PVC yüklü tır arkadan çarptı
Kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, PVC yüklü tır arkadan çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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