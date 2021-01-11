Kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, PVC yüklü tır arkadan çarptı
11.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:39
Kaza yeri Sinir krizi geçiren sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirmesi Ekiplerin yanan lng tankını söndürme çalışması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, arkadan gelen PVC malzemesi yüklü tır çarptı.
Kaza yeri
Sinir krizi geçiren sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirmesi
Ekiplerin yanan lng tankını söndürme çalışması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen boş LNG tanklı tıra, arkadan gelen PVC malzemesi yüklü tır çarptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara