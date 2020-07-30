Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarpması sonucu 2'si bebek, 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

30.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:02

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarpması sonucu 2'si bebek, 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Boğaziçi Mahallesi bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda T. yönetimindeki 31 YC 502 plakalı Peugeot marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen A.D. yönetimindeki 12 AY 922 plakalı yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan D.C.T. (1), H.T. (1), C.T. (4), Dilberay T. (19), Ruşen T. ve şoför Seda T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

Kaynak: İHA

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