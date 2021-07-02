Kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

Kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca hızlı bir şekilde çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'de bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca hızlı bir şekilde çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte Haziran ayı içerisinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, arkasından gelen aracın çarpması KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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